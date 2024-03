Pedágios das BRs-060 e 153 terão que aceitar Pix como forma de pagamento em Goiás

Informação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta sexta (08), e já tem previsão para se tornar válida

Samuel Leão - 08 de março de 2024

Pedágio da Ecovias Araguaia (Foto: Leandro Souza)

Em uma recente medida, o Ministério dos Transportes determinou que os pedágios que funcionam em rodovias federais, concedidos à iniciativa privada, disponibilizem o pagamento via Pix, além de outras opções semiautomáticas.

Essa medida – que diz respeito às rodovias federais – inclui as BRs-060 e 153, geridas pelas empresas Triunfo Concebra e Ecovias do Araguaia, que atuam em Goiás. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, na última sexta-feira (08), e começa a valer nos próximos 90 dias.

Por meio da ação, pretende-se garantir maior eficiência e praticidade no serviço, evitando transtornos aos cidadãos que fazem uso das vias e, muitas vezes, não dispõem de outros meios de pagamento.

Essa política pública é válida para as concessionárias, que funcionam sob a fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e inclui as opções de pagamento via aplicativos de celular e por cartões de crédito.

Ainda foi apontado, na portaria, que serão definidas as quantidades de cabines que deverão atender às novas modalidades, pela ANTT, de acordo com cada praça de pedágio.

Vale lembrar que, em fevereiro, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou um projeto de lei que pretendia ampliar as opções de pagamentos nas rodovias federais. No entanto, o texto ainda deve tramitar na Câmara dos Deputados antes de ser sancionado.