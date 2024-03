Aviso urgente da Apple para todos que têm IPhone e dormem perto do celular

Magno Oliver - 09 de março de 2024

(Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil)

Dormir com o celular carregando tornou-se um hábito comum para muitas pessoas, mas saibam que isso pode representar riscos.

Desde que atualizou o manual do iPhone, em setembro de 2023, a Apple passou a alertar seus clientes sobre algumas precauções que devem ser tomadas com o smartphone.

Assim, uma delas é no que diz respeito a um costume muito preocupante nos últimos tempos: a mania dos brasileiros e brasileiras de colocarem o item para carregar durante a noite.

A gigante tecnológica Apple emitiu comunicado crucial aos seus usuários: dormir próximo ao celular durante o carregamento pode representar riscos à segurança. Esse alerta vem acompanhado de recomendações específicas para evitar possíveis danos.

O Que Diz a Empresa

“Não durma sobre um dispositivo, adaptador de energia ou carregador sem fio, nem os coloque sob um cobertor, travesseiro ou corpo, quando estiver conectado a uma fonte de energia”, informou a nota.

De acordo com nota da empresa, tanto o aparelho quanto os cabos de carregamento podem aquecer durante o processo, potencialmente causando ferimentos na pele dos usuários.

Por isso, é fundamental adotar medidas preventivas para proteger a integridade física e evitar acidentes também com a estrutura do seu lar.

Para minimizar os riscos, a Apple aconselha que o celular esteja posicionado com a tela para cima durante o carregamento. Essa orientação visa garantir uma dissipação adequada do calor, reduzindo a probabilidade de superaquecimento do dispositivo.

Além disso, é recomendável deixar o aparelho em um local ventilado, afastado de camas, lençóis e travesseiros. A circulação de ar ao redor do aparelho ajuda a dissipar o calor de forma mais eficiente, diminuindo os riscos de incidentes.

Conscientização

Ao divulgar esse alerta, a empresa com a marca mais cara do mundo busca conscientizar seus usuários sobre a importância de adotar práticas seguras durante o carregamento do celular.

Com medidas simples, é possível prevenir acidentes e garantir uma experiência segura e tranquila com os dispositivos da marca.

“Não recarregue a bateria do aparelho em ambientes confinados, como bolsas, malas, gavetas, caixas, bolsos de caixas, etc. O procedimento de carregamento gera aquecimento e a carga em locais confinados impede a dissipação do calor ao ambiente. O superaquecimento da bateria pode resultar em fogo ou explosão.”, informou a ANATEL.

