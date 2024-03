É emocionante o relato de policial que foi baleado durante confronto com fugitivo

Militares teriam recebido informações da PRF de que suspeito estaria transportando drogas no carro

Davi Galvão - 09 de março de 2024

Militar foi atingido por disparo na orelha, durante perseguição. (Foto: Reprodução)

Um sargento da Polícia Militar (PM) foi alvejado enquanto perseguia Marcio Bulhosa de Moraes, de 45 anos, em Mossâmedes, região Central de Goiás, na tarde deste sábado (09).

O suspeito efetuou um disparo que atingiu, de raspão, a orelha esquerda do policial, por pouco não lhe custando a vida.

A perseguição teria se iniciado após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alertar a PM de que o indivíduo, que já possuía passagens por tráfico de drogas e envolvimento com o roubo de um banco, estaria transportando entorpecentes no veículo.

Os militares então tentaram abordar Márcio, no encontro da GO-164 com a GO-070, mas o criminoso não respeitou o sinal de parada, dando início à perseguição.

Os militares conseguiram interceptar o veículo do suspeito em uma estrada de chão, após ele colidir, próximo a um barranco.

Cercado, o traficante teria então adentrado na mata, na tentativa de fugir das autoridades.

De acordo com o relato do policial alvejado, ele e o companheiro teriam novamente ido atrás do suspeito, que estava se escondendo em meio a vegetação.

Foi então que o sargento teria notado um vulto e efetuado o disparo. Ele acredita ter sido nesta hora que foi atingido.

“Já agachei, já não me lembro mais de nada, só me lembro do [colega de corporação] perguntando se eu tava bem”, contou.

O suspeito acabou falecendo durante o confronto, sendo apreendido junto a ele uma pistola calibre 380 e, no veículo, três peças de cloridrato de cocaína.

O militar foi encaminhado até uma unidade hospitalar do município e não corre maiores riscos.