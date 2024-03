Jovem faz viagem no tempo e impressiona mostrando quando custavam as coisas em 2007

Itens com preço totalmente diferente dos dias atuais deixaram os internautas com saudade

Gabriella Licia - 10 de março de 2024

Jean é conhecido nas redes sociais por publicar conteúdos nostálgicos e antigos. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um vídeo compartilhado por um jovem no Instagram tem deixado diversos internautas nostálgicos e até tristes após ele mostrar um comercial de 2007, com os preços de alguns itens de supermercado, lojas de eletrodomésticos e automóveis.

Jean Capoani é conhecido nas redes por mostrar várias cenas, filmes e músicas antigas no perfil. Desta vez, ele reproduziu um anúncio com as promoções e os seguidores ficaram muito surpresos.

Os primeiros itens foram as cervejas Skol e Brahma, long neck, que custavam R$ 0,99, enquanto o salário mínimo era R$ 380. Depois, veio o leite condensado, por R$ 1,69. Em seguida, um fogão de quatro chamas novo, por R$ 359.

O quarto item foi uma bicicleta, aro 26, contendo 18 marchas, por R$ 126. Depois, um carro VW Fox, lançado no mesmo ano de 2007, por R$ 26.590 e um VW Gol, também 2007, por R$ 23.790. As geladeiras também eram bem mais baratas, anunciadas por R$ 1.395.

Voltando às comidas e bebidas, o leite era anunciado por R$ 1,29, enquanto hoje pode ser encontrado por R$ 5 facilmente. O quilograma de carne bovina de primeira, alcatra, custava apenas R$ 7,95. Já o frango, era ofertado por menos de R$ 3.

Um dos itens que mais chamou a atenção foi o pacote de arroz de 5 kg, que custava somente R$ 4,95. Nas prateleiras dos supermercados, atualmente, é quase impossível adquirir o mesmo produto por menos de R$ 24.

Fazendo um comparativo com o salário atual, proporcionalmente, ainda sim à época os itens eram mais acessíveis à população, que nos dias atuais.

Nos comentários, os usuários ficaram chocados e nostálgicos. “Era tudo muito barato mano, aperta onde pra voltar?”, brincou um.

Assista!