Motorista de app em Goiânia toma atitude drástica após vacilo de cliente

Isabella Valverde - 10 de março de 2024

Motorista ficou indignado com atitude de cliente. (Foto: Reprodução/@uberhistorias)

Cansado de esperar a boa vontade do passageiro, um motorista de aplicativo de Goiânia precisou tomar uma atitude drástica diante da falta de noção do cliente.

Por meio do perfil do Instagram Uber Histórias (@uberhistorias), o condutor e influencer, Lucas Dias, decidiu desabafar e compartilhar a situação um tanto indignante que passou.

O motorista de aplicativo conta que precisou ir atrás do passageiro dentro de uma loja e cancelar a corrida, já que o cliente simplesmente havia deixado as coisas no carro e entrado no estabelecimento, fazendo o profissional esperar por mais de 10 minutos.

Lucas relata que o rapaz havia solicitado a viagem com uma parada, só que ao invés de durar apenas três minutos, que seria o tempo normal, foi se estendendo, precisando então de uma atitude drástica por parte do motorista.

“O cara sumiu. Entrou na loja para comprar alguma coisa e esqueceu do motorista lá fora”, afirmou o condutor.

Ao encontrar o cliente “folgado”, o motorista pede para que ele retire a mochila de dentro do veículo e destaca que irá cancelar a viagem por todo o tempo que ele teve que ficar parado aguardando, sendo assim impedido de continuar trabalhando.

Após o cliente enfim retirar os pertences do carro e sair, Lucas desabafa que além de cancelar a viagem teria que avaliar o rapaz mal por todo o transtorno causado.

Indignado com o que aconteceu, ele descreve a situação como “falta de consciência com o motorista”.