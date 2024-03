BR-153 será parcialmente interditada na altura de Anápolis a partir de terça (12)

Alteração deverá permanecer até a finalização dos trabalhos, prevista para dezembro deste ano

Davi Galvão - 11 de março de 2024

Local onde será construído o viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Divulgação)

Os motoristas que passam pela BR-153, no trecho próximo ao Recanto do Sol, no km 437, devem ficar atentos. Conforme anunciado pela Ecovias do Araguaia, uma parte da via será interditada para a realização de obras do viaduto no local.

Assim, será efetuado um desvio de tráfego, onde os condutores que costumavam utilizar a rodovia agora terão de acessar a via marginal, no sentido Jaraguá (pista norte).

Esta alteração deve iniciar nesta terça-feira (12), a partir de 10h e permanecer por todo o período de implantação da obra, com previsão de conclusão em dezembro.

A alteração no tráfego será necessária para que seja realizada operação para passagem de estacas metálicas, cravação dos perfis metálicos das cortinas de contenção e passagem de equipamentos para a obra.

A recomendação é para que os motoristas que percorrem a região redobrar atenção à sinalização e respeitar as orientações viárias.