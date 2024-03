Dupla é surpreendida pela polícia após negociar moto que tinha sido alvo de crime

História se iniciou com um golpe no DF, mas a "bomba" acabou explodindo na mão de alguns trabalhadores de Goianésia

Samuel Leão - 11 de março de 2024

Motocicleta recuperada em Goianésia. (Foto: Reprodução)

Dois homens se viram em um impasse, em Goianésia, após descobrirem que a motocicleta, que haviam negociado, teria sido furtada no Distrito Federal (DF). O caso aconteceu na tarde de sábado (09) e a moto foi recuperada pelas autoridades.

Um locador de veículos registrou uma denúncia, na região de Brasília, de que um homem teria alugado a moto, de modelo Honda Start, e, após alguns dias, parado de responder às mensagens e atender às ligações dele, sumindo com o veículo.

Assim, ele decidiu procurar a Polícia Civil (PC). De posse das informações passadas pelo proprietário, foi possível localizar a moto em Goianésia, onde uma equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE) foi destacada para recuperá-la.

No entanto, ao se deslocar para o bairro Vila Aurora I, os militares descobriram que o item estava sob posse de outra pessoa. Ao ser indagado, ele contou que comprou a moto de um “garageiro” da cidade, o qual também compareceu ao local.

O vendedor então revelou ter negociado o veículo com um homem com o qual sempre faz negócio e, portanto, não desconfiou de nada. O dito homem não foi localizado, mas não era o mesmo que realizou o furto no DF.

Assim, notada a boa fé dos envolvidos, todos foram liberados, no entanto, a motocicleta foi apreendida pelas autoridades. O caso, registrado como apropriação indébita, seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).