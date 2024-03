Entenda como projeto de R$ 440 milhões quer transformar Goiânia em ‘Cidade Inteligente’

Estão previstas a instalação de câmeras de monitoramento, Wi-Fi público e construção de usinas de energia sustentável

Gabriella Licia - 11 de março de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Goiânia pode estar próxima de receber um investimento multimilionário para que seja concretizado o projeto “Cidade Inteligente”, que busca modernizar a capital.

Dessa forma, está prevista a instalação 1.800 câmeras, além de totens para acionamento das forças de segurança e a disponibilização de pontos de Wi-Fi público em 75 locais.

Também se tem o objetivo de construir três usinas fotovoltaicas, para fornecer energia limpa e sustentável para a capital.

Além disso, outras medidas indicadas pelo projeto seria a oferta de internet para 590 edificações públicas, além da implementação de três usinas fotovoltaicas, voltadas para a produção de energia limpa e renovável.

A iniciativa foi idealizada pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) e a previsão é de que sejam investidos R$ 444 milhões, além de R$ 367 milhões para a manutenção dos serviços ao longo de 25 anos.

Após as etapas de audiências públicas e conversações com a sociedade, o projeto Cidade Inteligente deve avançar para o processo de licitação, onde serão chamadas empresas interessadas em firmar uma colaboração com o Poder Público do município.