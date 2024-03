Entrada de Kitão na interna do PSD faz, com sucesso, Vanderlan se movimentar

Apesar de liderar as intenções de voto, senador nunca se colocou de fato como um pré-candidato

Pedro Hara - 11 de março de 2024

Senador Vanderlan Cardoso. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Vanderlan Cardoso (PSD) é o principal nome do PSD para disputar a Prefeitura de Goiânia.

Apesar de liderar as intenções de voto na maior parte das pesquisas eleitorais, o senador nunca se colocou de fato como um pré-candidato.

No entanto, com o lançamento da pré-candidatura do correligionário Lucas Kitão, Vanderlan começou a se movimentar.

Prova disso é o recente posicionamento dele nas redes sociais apontando como “fake news” uma reportagem com informações de bastidores sustentando uma composição com Adriana Accorsi (PT) para indicar o vice da pré-candidata.

Vanderlan também tem visitado lugares mais populares da capital e feito comentários sobre a disputa.

Estes são os deputados pré-candidatos em 2024

Durante a última semana, o Ciclo de Entrevistas sabatinou dois deputados estaduais que se colocam como pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis: Amilton Filho (MDB) e Antônio Gomide (PT).

Levantamento feito pela Rápidas aponta que não são apenas os dois que estão cotados para disputar o pleito de 2024.

Os nomes que podem participar das eleições são: Amauri Ribeiro (UB) e George Morais (PDT), em Trindade; Lucas Calil (MDB), em Inhumas; Rosângela Rezende (Agir), em Mineiros; Karlos Cabral (PSB), em Rio Verde; Gugu Nader (Agir), em Itumbiara; Renato de Castro (UB), em Goianésia; Dra. Zeli (UB), em Valparaíso de Goiás; e Jamil Calife (PP), em Catalão.

PSB deve ganhar mais corpo com possível migração de Bruno Peixoto

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB) já está com um pé e meio fora do União Brasil.

A nova casa do deputado estadual deve ser o PSB, mas a tendência é que a saída demore mais que o esperado, já que o UB não deve liberar tão fácil assim o deputado.

Enquanto aguarda o “ok”, Bruno já está trabalhando para garantir o fortalecimento do partido no interior de Goiás.

Lideranças se unem em Catalão para derrotar Adib Elias

A presença dos deputados estaduais Bruno Peixoto (UB), Gustavo Sebba (PSDB) e da deputada federal Magda Mofatto (PRD), na festa de aniversário de Elder Galdino (MDB), no último final de semana, em Catalão, demonstra a união de diversas forças políticas em torno da pré-candidatura do pecuarista.

O objetivo de tamanha unidade é claro: derrotar o candidato que for apoiado por Adib Elias (MDB). Atualmente, o favorito para a sucessão é Velomar Rios, que governou a cidade entre 2008 e 2012 e é aliado do atual chefe do Executivo.

UEG recebe aval para oferecer cursos por mais 10 anos em Goiás

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) recebeu o aval do Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE-GO) para oferecer cursos superiores na modalidade presencial e à distância até 31 de dezembro de 2033.

A instituição recebeu nota 4 de 5. Com o conceito alcançado iguala a instituição à Universidade Federal de Goiás (UFG), à Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

Deputado distrital se envolve em confusão em Aparecida de Goiânia

Rápidas apurou que Daniel Donizet (MDB), deputado distrital, se envolveu em uma confusão na madrugada deste domingo (10), em Aparecida de Goiânia.

Ele alegou à Polícia Militar (PM) ter sido agredido na entrada de uma casa de show, mas não sofreu nenhuma lesão. O parlamentar também não quis prestar queixa.

Nota 10

Para o estudo conduzido pela otorrinolaringologista Marina Nahas Dafico Bernardes, do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), sobre neuropatia auditiva pediátrica e a relação com o implante coclear.

O trabalho foi publicado na revista suíça Audiology and Neurotology, uma das mais conceituadas do mundon o segmento.

Nota Zero

Para Equatorial, que falha constantemente em prestar o serviço de energia em Goiânia. Relatos recebidos pela Rápidas apontam diversas quedas de energia no Setor Campinas.