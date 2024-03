Motorista de aplicativo conta como caiu em golpe e teve o carro roubado em Goiânia

Profissional estava transportando uma senhora e uma criança quando foi abordada

Maria Luiza Valeriano - 11 de março de 2024

Assalto foi registrado por câmeras de segurança (Foto: Reprodução)

Uma motorista de aplicativo, de 53 anos, foi vítima de um assalto na manhã deste domingo (10), em Goiânia, enquanto transportava uma senhora e uma criança.

O caso ocorreu no Setor Urias Magalhães, por volta das 9h30, quando a profissional estava dirigindo pela Rua Carijós com as passageiras. Em determinado momento, outro carro bateu na traseira do veículo, forçando uma parada.

Com o intuito de checar se houve danos, a motorista desceu do carro, momento em que foi abordada pelo outro condutor e um comparsa, que anunciaram o assalto. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Com arma de fogo e descritos como “bem arrumados”, os suspeitos a prenderam pelo pescoço e exigiram a entrega da bolsa, com R$ 230 e documentos, assim como a chave do carro.

Em seguida, os jovens fugiram do local, sem levar o veículo da motorista. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.