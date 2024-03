Servidores do Hospital das Clínicas e institutos federais em Goiás iniciam greve nesta segunda (11); veja impactos

Pedido é de um aumento salarial de 34,32%, aplicada ainda neste ano

Maria Luiza Valeriano - 11 de março de 2024

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, reduziu os atendimentos (Foto: Divulgação)

Servidores técnico-administrativos dos Institutos Federais da Educação em Goiás decretaram greve nesta segunda-feira (11), pela manhã. A paralisação afeta, inclusive, o Hospital das Clínicas (HC), onde houve redução dos atendimentos.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Sindicato dos Trabalhadores técnico-administrativos em Educação do Estado de Goiás (Sint-Ifesgo). Sendo assim, cirurgias eletivas, exames clínicos e laboratoriais não-emergenciais serão reduzidos, sem previsão de retorno.

Além do HC, a ação é focada na Faculdade de Odontologia, Faculdade de Farmácia, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTESP) e Hospital Veterinário (HV).

Vale ressaltar que o Laboratório Rômulo Rocha, da Faculdade de Farmácia, está incluso, sendo um local responsável por atender um volume grande de exames para o SUS.

Servidores da Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Universidade Federal de Jataí (UFJ), IF Goiano e Instituto Federal de Goiás (IFG) também cruzaram os braços.

O estado de greve foi aprovado ainda em dezembro de 2023 com o intuito de exigir um reajuste para a categoria, que já completa seis anos de atraso. O pedido é de um aumento salarial de 34,32%, aplicada ainda neste ano.

O governo federal chegou a apresentar uma proposta com aumento no vale-alimentação (R$ 342), subsídio per capita para saúde suplementar (R$ 215) e auxílio-creche (R$ 484). Porém, o reajuste salarial foi deixado de fora.

Com isso, o Sind-IFESGO conferiu o prazo de até o dia 22 de fevereiro para uma resposta considerada pela categoria como satisfatória, o que não ocorreu.