Brasileiro que foi tentar a vida na Europa mostra quantos euros gasta por mês

Jovem mostrou todos os valores, inclusive do salário, e deixou alerta para quem sonha emigrar

Gabriella Licia - 12 de março de 2024

Tiago Justi Terra saiu do Brasil em busca de melhores oportunidades. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Tem dado o que falar na internet o vídeo de um brasileiro revelando um comparativo entre quanto custa morar em Portugal e quanto recebem os assalariados. Os internautas ficaram impressionados.

Tiago Justi Terra se mudou para o continente europeu atrás de melhores condições de vida e, desde então, passou a produzir conteúdo para o Instagram.

No conteúdo em questão, o jovem pontuou que, atualmente, o salário mínimo de Portugal vale € 820 (R$ aproximadamente 4.463). Depois disso, ele listou todos os gastos, um a um.

O primeiro e mais caro é o aluguel, juntamente da água e energia, que pode chegar a € 550 (quase R$ 3 mil). Em seguida veio a alimentação, que pode custar, em média, € 120 (R$ 653).

O plano de internet com 50 GB para o celular custa € 13.99 (R$ 76), enquanto o plano de academia fica em torno de € 32 (R$ 174). Já o passe de transporte, para metrôs e ônibus, vale € 40 (quase R$ 218). “Acho muito caro”, comentou sobre o último.

Por fim, Tiago ainda mencionou separar € 100 pra investir no Brasil, o equivalente a R$ 544, além de € 50 (R$ 272) para reservas de emergências, o que totaliza € 905,99 (R$ 4.931,53).

Nos comentários, Tiago ainda deixou um recado para quem sonha em se mudar para o país. “Gosto de mostrar a realidade. Com um salário mínimo não se faz grandes coisas, por isso alerto sempre aos brasileiros: desistir de uma vida estável no Brasil (casa, carro, família) pra começar do zero aqui em Portugal, pra mim, não compensa”, ponderou.

