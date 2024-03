Durante banho, bebê de apenas 8 meses se afoga após pai deixá-la sob cuidados da filha de 3 anos

Neném chegou até a UPA de Jataí já desacordada e acabou não resistindo

Davi Galvão - 12 de março de 2024

Unidade de Pronto Atendimento de Jataí. (Foto: Google Maps)

A pequena Aghata Sofia Peres Oliveira, de apenas oito meses, foi levada às pressas até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após se afogar durante o banho, em Jataí, região Sudoeste de Goiás.

O fato aconteceu no final da noite deste último domingo (10). Assim que a neném chegou ao local, já desacordada, a equipe médica efetuou prontamente a entubação e deu início às manobras de ressuscitação cardiopulmonar, durante aproximadamente 40 minutos.

Apesar disso, Aghata não resistiu e teve o óbito confirmado às 23h20.

A bebê foi levada até a unidade pelo pai, de 26 anos, que estava responsável pelos cuidados das crianças enquanto a mãe trabalhava.

Conforme relatado pelo responsável, ele estava com as filhas, na banheira, quando se ausentou por alguns instantes para cuidar da janta, deixando a neném com a irmã, de três anos. Quando retornou, a menina mais nova estava se afogando.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).