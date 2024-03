Ronaldo Caiado se manifesta sobre incêndio na casa de Antônio Rueda

Governador classificou o fato como sendo "atentado contra o partido" e um "crime político"

Pedro Hara - 12 de março de 2024

Caiado e Antônio Rueda. (Foto: Divulgação)

Pelo X, antigo Twitter, o governador Ronaldo Caiado (UB) se manifestou sobre o incêndio na casa de Antônio Rueda, eleito recentemente presidente nacional do União Brasil.

O incêndio foi registrado na noite da última segunda-feira (11), em Pernambuco. A casa de Emília Rueda, que fica ao lado, também foi consumida pelas chamas.

Rueda venceu a eleição contra o deputado federal Luciano Bivar (UB-PE), que buscava a reeleição. A disputa foi repleta de brigas internas, com o parlamentar pernambucano tentando inclusive cancelar a convenção que escolheria o novo dirigente.

Caiado classificou o fato como um “atentado contra o partido” e um “crime político”. Ele também chamou Bivar de “desqualificado” após ele ‘ameaçar a família e Rueda’.

Na postagem, o governador informou que o União Brasil entrará com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que o crime seja investigado e também pedir a cassação do mandato do deputado federal.

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (12), Bivar negou ter participação no incêndio que atingiu as casas.