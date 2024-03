Trabalhadores com filhos pequenos podem solicitar benefício com pagamento mensal

Para tentar ajudar essas famílias em baixas condições de sobrevivência, o governo federal lançou uma política pública que pode ajudar.

Magno Oliver - 12 de março de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Muitos trabalhadores enfrentam dificuldades para conseguir dinheiro suficiente para sustentar os filhos, especialmente vivendo com baixos salários.

Assim, essa realidade coloca uma pressão adicional sobre as famílias, levando a preocupações constantes sobre como garantir o sustento básico.

O Salário Família, política pública instituída pelo governo federal, é um auxílio financeiro concedido aos trabalhadores de baixa renda com filhos menores de 14 anos ou filhos inválidos de qualquer idade.

Assim, o objetivo desse projeto é ajudar essas famílias a garantir uma melhor qualidade de vida para seus dependentes.

Como receber esse auxílio?

Criado em 1963, por meio da lei 4.266, há uma tabela que calcula o limite base de rendimento que o trabalhador brasileiro pode receber para conseguir o benefício.

Para recebê-lo, é necessário que o trabalhador esteja empregado, desempregado ou em período de inatividade temporária.

Além disso, a renda mensal dele não pode ultrapassar um certo limite estabelecido pelo governo, que é o de mais de R$ 1.819,26 mensais.

Conectando todas as partes, a solicitação do Salário Família é realizada diretamente pelo empregador, no momento do registro do funcionário.

No caso de trabalhadores autônomos ou desempregados, a solicitação deve ser feita diretamente na Previdência Social.

Assim, quanto aos valores, o benefício tem cálculo com base na renda do trabalhador e no número de filhos menores de 14 anos ou inválidos.

Assim, de acordo com Portaria Interministerial MPS/MF Nº 2, do dia 11 de janeiro de 2024, foi definido o valor de R$ 62,04 para o segurado com remuneração mensal de até R$ 1819,26.

