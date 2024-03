Goiana recebe indenização após problema grave com prótese de silicone

Justiça acatou pedido da paciente, que passou por longo sofrimento com dores e problemas emocionais

Thiago Alonso - 13 de março de 2024

Prótese de silicone. (Foto: Ilustração/Freepik)

Uma mulher de Valparaíso de Goiás, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal (DF), foi indenizada após sofrer com complicações de uma cirurgia onde colocou próteses de silicone nos seios.

A determinação foi proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca, apontando que a clínica na qual foi realizado o procedimento deverá refazer, sem custos, a operação de mamoplastia na paciente.

Segundo a vítima, para realizar a cirurgia, teria sido desembolsado R$ 10,7 mil, além de outros valores pós-cirúrgicos.

No entanto, mesmo com os altos custos, em poucos dias começaram a aparecer problemas físicos e emocionais, em decorrência de vazamentos nas próteses.

A mulher chegou a voltar ao estabelecimento em três ocasiões, tendo sido realizados procedimentos de reparo e foi solicitado que ela esperasse um ano da data da cirurgia para realizar novos exames.

Contudo, nesse intervalo, ela continuou sofrendo com dores, incômodos e ficou com marcas e cicatrizes na região.

Além disso, ao procurar o médico responsável pela cirurgia, foi informado que ela deveria refazer a operação, mas que ela mesma deveria arcar com os custos.

Não o bastante, o profissional ainda exigiu o pagamento de um caução para o fabricante das próteses, para que fosse realizada uma análise da ruptura.

Inconformada, a mulher decidiu entrar com um processo contra a clínica, solicitando ajuda à Defensoria Pública Estadual (DPE)

A advogada responsável pelo caso destacou, na ação judicial, que existe obrigação de resultado quando se trata de cirurgia plástica, sendo culpa de quem fornece o serviço caso ele não seja atingido.

Sendo assim, a 1ª Vara Cível de Valparaíso de Goiás entendeu que o pedido era legítimo e acatou a solicitação da DPE, obrigando a clínica a refazer o procedimento gratuitamente.