Goiânia prepara primeiro heliponto para receber carros voadores

Brasil está previsto para operar 780 aeronaves a partir de 2026

Maria Luiza Valeriano - 13 de março de 2024

Regulamentação está sendo analisada pela Anac (Foto: Divulgação/Embraer)

Carros voadores estão prestes a entrar no mercado, tendo o Brasil como um dos principais operadores do serviço. Goiânia, por sua vez, será uma das cidades precursoras a receber a novidade.

Um indicativo do potencial goiano é a construção de um local adaptado para o pouso e decolagem dos carros já a partir de 2026. O vertiporto, apto a receber as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical eVTOLs – sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical) – será montado no complexo imobiliário Cidade Opus.

De acordo com o diretor da Opus Incorporadora, Dener Justino, o planejamento para receber a novidade engloba uma série de fatores. “É preciso perceber as movimentações do mercado, não apenas o imobiliário, mas tudo o que ele engloba, como a mobilidade. Estacionamento, quantidade de vagas disponíveis em um empreendimento, vagas adaptadas para carros elétricos, heliponto e agora a adaptação, não apenas para carros voadores, mas também para entregas pelo ar”, disse.

A previsão é de que o Brasil tenha 780 carros voando pelos céus das principais cidades nos primeiros anos, segundo as cartas de intenção de compra assinadas pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer.

A primeira fábrica de montagem da aeronave, por sua vez, será em Taubaté (SP), sendo que o protótipo está previsto para ser montado ainda no primeiro semestre deste ano e testado ao decorrer ao longo de 2024. Então, em 2026, ocorrerão as primeiras entregas e viagens, conforme o planejamento.

Com alcance de 100 km, o eVTOL deve ser utilizado como táxi aéreo. Vale ressaltar que a principal diferença entre o carro voador e o helicóptero é o uso de energia elétrica em vez de combustível.

Regulamentação

Atualmente, as aeronaves passam por um processo de regulamentação na Agência nacional de Aviação Civil (Anac).

Foi aberta uma consulta setorial para a apresentação de sugestões que podem vir a integrar a certificação nos eVTOLs, que será encerrada nesta sexta-feira (15). Após a consulta, a Anac irá analisar as informações e dar prosseguimento à elaboração das certificações que possibilitarão o uso do serviço no Brasil.