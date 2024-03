Identificado homem morto pelo irmão e sobrinho a facadas, em Anápolis

Irmão da vítima fugiu em uma moto e ainda não foi localizado pelas autoridades

Samuel Leão - 13 de março de 2024

Wilson José Resende, de 54 anos, morto pelo irmão e sobrinho. (Foto: Reprodução)

Foi identificado o homem que morreu, na noite desta terça-feira (12), após ser atacado pelo próprio irmão e sobrinho, com golpes de faca, na zona rural de Anápolis. O caso aconteceu em uma chácara, sentido Parque de Exposição Agropecuária.

Wilson José Resende, de 54 anos, vivia na região e já teria tido conflitos com os familiares pela posse da propriedade, visto que a chácara está em litígio de inventário. Por volta das 20h, ele foi atacado pelo dois, entrando em um embate.

Acertado com golpes de faca, ele acabou não resistindo e morreu ainda no local. No entanto, conseguiu acertar também uma facada no abdômen do sobrinho, que precisou buscar atendimento no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Já o irmão da vítima fugiu em uma moto, de modelo Honda CG, e ainda não foi localizado pelas autoridades. Uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi informada que o sobrinho estava na unidade de saúde, comparecendo para interrogá-lo.

Aferidos os fatos, foi lavrado um auto de prisão em flagrante contra ele, que continua internado para tratar o ferimento e ainda irá passar por procedimentos cirúrgicos.

O caso foi registrado como homicídio e a Polícia Civil (PC) deverá continuar com as investigações, de modo a localizar o outro familiar foragido.