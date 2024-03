6 maneiras de utilizar o papel alumínio, além das que todos já conhecem

Você ficará surpreso com a versatilidade desse simples, mas poderoso, material

Ruan Monyel - 14 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Mulher)

O papel alumínio é um daqueles itens versáteis, que muitos de nós temos na cozinha e utilizamos para embrulhar alimentos antes de levar ao forno.

No entanto, alguns usos vão muito além dessas aplicações comuns e podem ser muito úteis no dia a dia.

Com um pouco de criatividade e mão na massa, você ficará surpreso com a versatilidade desse simples, mas poderoso, material.

1. Afiador de lâminas

Surpreendentemente, o papel alumínio pode ajudar a afiar suas lâminas, como facas e tesouras, de maneira rápida e eficaz.

Dobre uma folha de papel alumínio algumas vezes para criar uma superfície espessa e então corte-a com a lâmina que você deseja afiar.

2. Amplificador de sinal Wi-Fi

Se você tem problemas com o sinal fraco do Wi-Fi em certas áreas da sua casa, usar o material pode ser a solução.

Pegue um pedaço do papel e faça uma espécie de “parede” posicionada ao lado contrário de que se deseja a melhora no sinal, assim, uma espécie de bloqueio vai ser criada, deixando o sinal mais forte do lado oposto.

3. Tirar manchas de itens de prata

É comum ter manchas de ferrugem nos mais diversos objetos de prata, mas uma mistura de água quente, bicarbonato de sódio e sal, aliadas ao papel alumínio são a solução para esse problema.

Mergulhe o objeto na mistura e use o papel como uma esponja, esfregue lentamente e veja a mágica acontecendo.

4. Veda rosca

Continuando a lista, essa é uma solução prática para reparos comuns em casa.

Quando o parafuso estiver pequeno e não quiser encaixar no buraco, envolva ele em papel alumínio, assim, o material fará a pressão necessária para que ele fique firme.

5. Vira esponja de aço

Assim como feito para tirar manchar de objetos de prata, o material pode virar uma esponja de aço para lavar panelas e frigideiras.

Esfregue nos utensílios de cozinha, com a ajuda do sabão e prontinho, o resultado é idêntico a palha de aço.

6. Passar roupas

Por fim, essa dica é extremamente útil e vai te economizar bastante tempo.

Coloque uma folha de papel alumínio na tábua de passa e cubra com um pano, assim, quando passar as roupas elas esquentam por igual e ficarão passadas dos dois lados de uma só vez.

