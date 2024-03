6 sinais que podem ser alerta para algum tipo de câncer

Magno Oliver - 14 de março de 2024

(Foto: Agecom Bahia / Agência Brasil)

Os brasileiros muitas vezes têm medo de algum tipo de câncer devido à sua associação com a alta mortalidade e tratamentos agressivos e dolorosos.

No entanto, sinais precoces da doença são frequentemente ignorados ou atribuídos a outras causas. Essa relutância em buscar ajuda médica pode resultar em diagnósticos tardios e piores prognósticos.

Educar sobre os sinais de alerta do câncer é crucial para promover o diagnóstico precoce e melhores resultados de tratamento.

6 sinais que podem ser alerta para algum tipo de câncer

1. Perda de peso inexplicada

Pode indicar câncer, pois a doença pode causar perda de apetite e interferir no metabolismo. De repente, uma perda de peso de 5kg no corpo pode ser um indicador. Essa baixa na massa corporal geralmente ocorrem com mais frequência em casos de câncer de pâncreas, estômago, esôfago e pulmão.

2. Dor persistente

Sinais de alerta, pois certos tipos de câncer podem causar dor crônica. Devido à forma como alguns tipos dele afetam os tecidos e órgãos do corpo, o crescimento anormal das células cancerosas pode exercer pressão sobre os tecidos circundantes, causando dor contínua e muitas vezes progressiva.

3. Mudanças no tamanho ou cor de pintas

Podem ser indicativos de câncer de pele. Algumas variações de tipos de câncer também podem provocar mudanças visíveis e perceptíveis na superfície da pele.

Alguns sinais incluem escurecimento(hiperpigmentação), tom amarelado nela e nos olhos (icterícia), crescimento excessivo de pêlos e até vermelhidão (eritema).

4. Tosse persistente ou rouquidão

Um sintoma comum de câncer de pulmão. Esse sinal precisa ser monitorado frequentemente pois a população está sempre passando por eventos de tosse no organismo.

Segundo especialistas, é aconselhável consultar um médico após a terceira semana de tosse. Já a rouquidão pode ser um sinal de câncer na laringe ou algum tipo de alteração na glândula tireoide.

5. Sangramento anormal

Em caso de percepção de algum tipo de sangramento incomum no corpo, pode acontecer de ser um caso de câncer em estágio inicial ou avançado. Assim, isso pode ser um algum tipo de câncer de cólon, cervical ou de outras variações.

6. Dificuldade para engolir

Por fim, a dificuldade para engolir pode ser um sintoma de câncer de esôfago devido ao crescimento de tumores que estreitam o canal esofágico, dificultando a passagem dos alimentos e líquidos da boca para o estômago.

Assim, isso pode levar a sensação de obstrução e desconforto ao engolir.

Lembrando sempre que em caso de qualquer um dos sintomas citados na matéria, procure a orientação e acolhimento de um médico. Se cuide, faça sempre exames de prevenção e pratique boa alimentação, hidratação e atividades físicas.

