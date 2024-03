Morte de Vilma Rodrigues completa 6 anos e Manoel Vanderic escreve mensagem emocionante

Filho da ex-vereadora, delegado conta que a data representa um renascimento na vida dele

Samuel Leão - 14 de março de 2024

Foto do delegado Manoel Vanderic e a mãe. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O delegado Manoel Vanderic utilizou as redes sociais para publicar uma reflexão acerca da vida, relembrando a perda da mãe, Vilma Rodrigues, e compartilhando a reinvenção pessoal que teve que passar por conta disso. O texto foi compartilhado nesta quinta-feira (14).

“Completo, hoje, meus 6 anos de vida. Apesar da minha certidão de nascimento indicar 40 anos, eu morri em 2018. Os monstros da primeira infância também morreram. Talvez esta seja a grande diferença”, escreveu.

Foi com essas fortes palavras que o delegado, cujo trabalho é amplamente reconhecido em Anápolis, descreveu os últimos anos que tem vivido, sem a presença da genitora e ex-vereadora do município.

Vilma saiu vitoriosa das urnas no pleito de 2016. No momento do óbito, já em 2018, ainda estava no exercício do mandato – que tinha como foco a luta pelos idosos carentes e outros grupos desprivilegiados.

Tais pautas, inclusive, seguem sendo mobilizadas pelo próprio filho, atual titular da Delegacia do Idoso e do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (GEACRI) de Anápolis.

“Tudo que ela aprendeu, colocarei em prática. Tudo que ela guardou para depois, este depois que não veio, tiro da gaveta no hoje: decisões, corações, intuições”, sustentou Vanderic.

Por fim, o delegado frisou que já não faz mais aniversário em agosto – data do nascimento – já que abraçou um novo momento de vinda ao mundo após a perda da mãe.

Nas palavras dele, 14 de março agora representa “uma segunda gestação, um novo aniversário”.