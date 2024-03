O truque para branquear a roupa (depois de aprender, você vai querer fazer sempre)

Existe um truque infalível que, uma vez aprendido, vai fazer você deixar todas as peças branquinhas

Ruan Monyel - 14 de março de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Organize sem Frescuras!)

Branquear a roupa pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando lidamos com manchas difíceis ou tecidos delicados que ficam facilmente encardidos.

No entanto, existe um truque infalível que, uma vez aprendido, vai fazer você deixar todas as peças branquinhas e completamente sedosas.

Esse método é eficaz, acessível e prático, podendo ser realizado com ingredientes que, provavelmente, já tem na sua casa.

O truque para branquear a roupa (depois de aprender, você vai querer fazer sempre)

Embora as roupas tendem a perder seu brilho e cor ao longo do tempo, as manchas, sujeiras e resíduos podem se acumular no tecido, diminuindo a vida útil da peça.

Além disso, fatores como o envelhecimento do tecido e a exposição ao sol também podem contribuir para o amarelamento e descoloração das roupas.

Mas existe um truque para branquear a roupa de forma eficaz, e envolve o uso de ingredientes simples, como bicarbonato de sódio, vinagre branco e sabão de coco.

Esses produtos não apenas ajudam a remover manchas e sujeira, mas também agem como agentes de branqueamento natural, restaurando o brilho e a cor original das roupas.

O primeiro passo é ralar o sabão de coco em barra, cerca de uma xícara, coloque em um balde junto com a mesma medida de vinagre branco e meia xícara de bicarbonato de sódio.

Misture tudo com água fervente e coloque as peças encardidas, tampe o balde e deixe molho até a água esfriar.

A água quente abre as fibras do tecido e facilita a remoção das manchas e sujeiras mais difíceis, já o bicarbonato e o vinagre são agentes de limpeza naturais.

Agora é só higienizar normalmente as peças na máquina de lavar e colocar as peças para secar ao livre, sem contato direto com os raios de sol.

Ao seguir este método simples, você ficará surpreso com os resultados, afinal, suas roupas sairão da máquina completamente limpas, extremamente brancas e mais brilhantes do que nunca.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!