3 séries da Netflix para assistir longe das crianças

Ruan Monyel - 15 de março de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Nos momentos de lazer, quebrando a rotina do trabalho, buscamos relaxar e mergulhar em histórias envolventes, reunindo a família para uma sessão de cinema em casa, mas alguns conteúdos têm que ser mantidos bem longe dos pequenos.

Enquanto algumas séries são perfeitas para uma tarde em família, outras são mais adequadas apenas para os adultos, com enredos mais complexos e cenas picantes que não são apropriadas para crianças.

A Netflix oferece uma ampla seleção de séries que se encaixam nessa categoria mais madura, proporcionando aos adultos a oportunidade de desfrutar de entretenimento a sós, com histórias intrigantes, comédias besteirol e muitas cenas mais “calientes”, fica aqui as dicas para assistir sem as crianças na sala.

Sex/Life

“Sex/Life” é uma série de drama erótico da Netflix que estreou em 2021. A trama gira em torno de Billie, uma mulher casada e mãe de dois filhos que começa a reavaliar sua vida e seus desejos enquanto escreve em seu diário sobre as experiências sexuais passadas com seu ex-namorado, Brad. Confrontada com o desejo ardente de reviver sua paixão com Brad, Billie se vê em um dilema emocional entre sua vida familiar estável e sua antiga vida sexual excitante.

A série explora temas de desejo, identidade, traição e amor, enquanto mergulha nas complexidades das relações humanas e da sexualidade feminina.

Sex Education

“Sex Education” embora tenha uma pegada mais adolescente, trata de assuntos sérios da sociedade de forma leve com muito humor e drama. A trama se desenrola em torno de Otis, um adolescente desajeitado cuja mãe, Jean, é uma terapeuta sexual. Inspirado pela vasta experiência de sua mãe, Otis e sua amiga Maeve iniciam uma clínica de aconselhamento sexual clandestina em sua escola, onde oferecem conselhos sobre questões relacionadas ao sexo e relacionamentos para seus colegas.

Com um elenco diversificado e uma abordagem sincera e humorística sobre questões sexuais e adolescentes, “Sex Education” é uma obra hilária e necessária.

Fogo Ardente

Uma série com formato de novela, contendo 39 capítulos que narram a história de Poncho, que após uma tragédia familiar, envolvendo o assassinato do irmão, decide partir em busca de vingança e vira bombeiro no intuito de entender o que realmente aconteceu. Poncho só não esperava os mistérios que o aguardavam, além de uma inesperada e intensa paixão, que pode colocar seus planos em risco.

“Fogo Ardente” é uma trama cheia de mistério e grandes desdobramentos que vão te deixar chocado.

Agora é só colocar os baixinhos para dormir e curtir essas produções.

