6 bombons que eram sucesso nas caixas de chocolate e os mais jovens não sabiam

Enquanto a indústria continua a evoluir, fica fácil esquecer de alguns clássicos que um dia reinaram

Ruan Monyel - 15 de março de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

No mundo do chocolate, há bombons com uma infinidade de variedades e sabores marcantes que encantam até os paladares mais exigentes.

Porém, enquanto a indústria continua a evoluir com novas criações e combinações, fica fácil esquecer de alguns clássicos que um dia reinaram nas caixas de chocolate.

Alguns desses tesouros esquecidos eram verdadeiros ícones em determinadas épocas e apesar de serem lembrados com carinho por muitos, os mais jovens desconhecem a existência dessas delícias.

6 bombons que eram sucesso nas caixas de chocolate e os mais jovens não sabiam

1. Alô Doçura

Esse bombom foi um grande sucesso na década de 90, e era um dos queridinhos da galera, feito 100% de chocolate ao leite ele acabou sendo retirado das caixas de chocolate.

Em 2021, a fabricante Garoto relançou o doce como uma barra, mas a procura não foi a mesma, já que todos queriam ele de volta como um bombom.

2. Sedução

Lançado no fim dos anos 90, o “Sedução” teve pouco tempo de mercado, mas foi o suficiente para roubar os corações dos chocólatras.

Uma mistura de chocolate ao leite com recheio de avelã, foi o suficiente para deixar essa delícia marcada por gerações.

3. Feitiço

Lançado pela Lacta nos anos 90, esse foi um dos bombons que mais fez sucesso na época, mas acabou sendo extinto pelo fabricante.

Um delicioso recheio de morango foi o grande diferencial do doce, e no ano de 2015 uma página no Facebook foi criada pedindo o retorno do bombom feitiço.

4. Mania

Continuando a lista, assim como o “Feitiço”, o chocolate da Garoto “Mania”, também teve uma onda de fãs na internet pedindo a sua volta.

Lançado nos anos 90, o movimento entre os amantes do bombom foi tão grande, que o fabricante voltou a produzir esses deliciosos chocolates.

5. Personalidades

Produzida pela Garoto, essa era uma caixa de bombons que tinha o diferencial de trazer embalagens e brindes de personagens famosos entre as crianças da época.

O produto foi marcante na década de 90, mas acabou com a produção sendo encerrada, porém, não seria uma má ideia voltar com essa colaboração com personagens atuais, não é mesmo?

6. Nossa turma

Por fim, lançado pela Lacta, esse chocolate apostava nos personagens da Disney, que vinham estampados no próprio doce.

Essa inovação para época, combinada com uma deliciosa mistura de chocolate ao leite e chocolate branco, foram febre entre as crianças da época.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!