Homem é preso após embriagar e estuprar adolescentes na saída de escola em Anápolis

Suspeito estava foragido desde 2018 e pode encarar até 30 anos de prisão

Thiago Alonso - 15 de março de 2024

Charles da Silva Brito convencia as vítimas a entrarem no carro dele, onde eram embriagadas e estupradas. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem, de 32 anos, que teria abusado de duas adolescentes em Anápolis, foi preso nesta sexta-feira (15), em Sinop, no Mato Grosso (MT).

O suspeito foi identificado como Charles da Silva Brito, e teria cometido os crimes em 2018.

O suposto autor foi localizado devido a uma ação conjunta com Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, com a Polícia Civil (PC) de Sinop (MT) e Caxias (MA).

Os delitos foram realizados contra duas adolescentes, que na época tinham 14 e 15 anos, em um intervalo de apenas 15 dias.

Em ambas ocasiões, as vítimas foram abordadas ao saírem da escola, e foram convencidas a entrar no carro dele. Dentro do veículo, elas teriam sido embriagadas e estupradas.

Ele foi denunciado na época dos crimes, mas acabou fugindo de Anápolis e não tinha sido encontrado até a última quinta-feira (14), um dia antes de ser preso preventivamente.

Charles se encontra preso em Mato Grosso (MT) e deve ser encaminhado para o presídio da cidade goiana nos próximos dias.

Ele responderá pelos dois crimes de estupro de vulnerável, os quais a pena pode chegar a 15 anos para cada crime.

A divulgação da imagem do investigado foi procedida nos termos da Lei 13.869/2019, no intuito de identificar outras eventuais vítimas de crimes praticados por ele.