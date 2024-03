Situação do aterro sanitário de Anápolis está contaminando água e pode haver explosões no local, alertam especialistas

Rápidas ouviu engenheira ambiental e ex-secretário municipal do Meio Ambiente

Pedro Hara - 15 de março de 2024

Anápolis perdeu a licença para operar o aterro sanitário da cidade. (Foto: Elvis Diovany/Portal 6)

Revelado pela Rápidas, a perda da licença ambiental por parte da Prefeitura de Anápolis para operar o aterro sanitário da cidade preocupa especialistas da área pelo risco que traz à população que vive próxima ao aterro sanitário.

Engenheira Ambiental e Sanitarista, Nathália Araújo explica que a ausência da licença atesta que no local não há o ‘devido controle e monitoramento ambiental’. Significa também que o ‘controle de poluição do solo, água subterrânea, rios e atmosfera’ já não existe mais.

O lençol freático é o principal afetado e muitas famílias na região tem os poços artesianos como única fonte de água para abastecer suas casas.

Ex-secretário de Meio Ambiente de Anápolis, o biólogo Luiz Henrique Ribeiro também demonstrou preocupação com o acúmulo de gás metano, que em último caso pode provocar explosões no local e atingir moradores que moram nas imediações.

Vereadores começam articulações na Câmara de Goiânia para eleição de 1º vice-presidente

Rápidas apurou que voltou a ganhar força na Câmara de Goiânia a eleição para o cargo de 1º vice-presidente da Casa.

O cargo está vago desde a saída de Clécio Alves (Republicanos), eleito deputado estadual em 2022.

As articulações voltaram a esquentar na casa nos últimos dias e a tendência é que a votação seja realizada em no máximo 15 dias.

Discussões envolvendo Suender e Dominguinhos não estão pegando bem

Após um período de visível calmaria, a Câmara de Anápolis voltou a ser palco de discussões, envolvendo os vereadores Policial Federal Suender (PL) e Domingos Paula (PV).

Parlamentares ouvidos pela Rápidas apontam que as discussões, por vezes até com ataques pessoais, não contribuem em nada com o parlamento, atrapalhando o trabalho do Legislativo e criando uma rivalidade desnecessária na Casa.

Elder Galdino deixa o MDB para disputar a Prefeitura de Catalão

Pré-candidato à Prefeitura de Catalão, Elder Galdino filiou-se ao Republicanos. A assinatura ocorreu ao lado do presidente estadual do partido, Roberto Naves, e de Marcos Pereira, que comanda a sigla nacionalmente.

Galdino é a principal aposta da oposição para derrotar a chapa que será montada pelo atual prefeito, Adib Elias (MDB), e conta com o apoio do deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB), um dos principais adversários do atual chefe do Executivo Municipal.

Definida data para novas eleições municipais em Turvelândia

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) marcou para 28 de abril a eleição para escolha do novo prefeito e vice de Turvelândia.

As candidaturas que vão disputar o pleito devem ser registradas no Diário da Justiça Eletrônico até o dia 27 de março, 32 dias antes do pleito.

Bia de Lima é a entrevistada da semana

A deputada estadual Bia de Lima (PT) é a entrevistada desta semana do ‘6 perguntas para’.

As respostas da parlamentar serão reveladas no domingo (17) no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para Equatorial, que pouco mais de um ano após assumir a operação da energia em Goiás, colocou em operação a nova linha de distribuição Pirineus-DAIA.

Além de ampliar a oferta de energia no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), mais de 190 mil clientes serão beneficiados, entre eles moradores da região Leste da Grande Goiânia.

Nota Zero

Para Triunfo Concebra. A concessionária só começou a aceitar o pagamento do pedágio em cartões de débito por determinação da ANTT. Entretanto, nem todos os guichês contam com as máquinas.

Má vontade e falta de logística simples, que atrasa os motoristas, os funcionários e a própria empresa.