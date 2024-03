Mais de 50 bairros podem ficar sem água em Anápolis na segunda-feira (18); saiba quais

Serviços serão realizados pela manhã e tarde, sendo retomado o abastecimento gradualmente pela noite

Thiago Alonso - 16 de março de 2024

Estação de tratamento de água da Saneago em Anápolis. (Foto: Daniel Oliveira)

A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), emitiu um alerta para os moradores de Anápolis, informando que o fornecimento de água pode ser afetado em alguns bairros na próxima segunda-feira (18).

A paralisação se dá por conta de uma manutenção na Elevatória de Água Tratada do Centro de Reservação Jardim América, localizado na Avenida Anderson Clayton.

Com isso, o abastecimento pode ser prejudicado em 59 bairros da cidade.

A previsão é que as obras sejam realizadas entre as 08h e 18h, com o fornecimento voltando ao normal gradualmente, ao longo da noite.

Confira todas as regiões afetadas com a manutenção: