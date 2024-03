Data já está marcada para goianos aproveitarem mega parque inspirado na Disney

Ingressos são limitados, sendo disponibilizados 1.500 por dia

Isabella Valverde - 17 de março de 2024

Happy Land abrirá as portas em Brasília a partir do dia 26 de abril. (Foto: Reprodução/Instagram)

O mundo mágico da Disney está prestes a aterrissar pertinho de Goiás, com um parque temático especial, perfeito para curtir com a criançada.

A partir do dia 26 de abril, o Happy Land vai abrir as portas em Brasília, levando todo o encanto da Walt Disney para a Arena BRB, no Mané Garrincha.

Recheado de atrações, o parque promete encantar as famílias com um charmoso castelo encantado, ambientes temáticos como o Jurassic Land – inspirado no clássico Jurassic Park -, teatros, personagens temáticos, shows pirotécnicos, vila gastronômica e, claro, brinquedos imperdíveis.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e, para aqueles que não querem perder a oportunidade, já podem ser adquiridos com antecedência por meio do site BaladApp.

O Happy Land promete levar a magia da Disney até o dia 09 de junho, data prevista para o encerramento das atividades.

Vale ressaltar que os ingressos são limitados, sendo disponibilizados apenas 1.500 por dia. O parque funcionará de sexta a domingo, das 16h às 21h.