Goiás é primeiro no ranking que analisa melhor potencial de mercado do país

Pesquisa avaliou tamanho da economia, oportunidades de investimento e as iniciativas das unidades federativas que geram ciclo de competitividade e desenvolvimento econômico

Isabella Valverde - 17 de março de 2024

Análise mostra que PIB goiano ficou acima da média nacional. (Foto: Divulgação/Secom)

Goiás se destacou e conquistou o 1° lugar em Potencial de Mercado em 2023, no Ranking de Competitividade dos estados. Realizada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), a pesquisa levou em consideração o tamanho do Produto Interno Bruto (PIB), o crescimento potencial da força de trabalho nos próximos anos, assim como a dinâmica de crescimento do PIB nos últimos quatro anos.

O ranking permite uma visão clara da perspectiva abrangente da administração pública estadual a partir da análise de 10 pilares, sendo eles: capital humano, educação, eficiência da máquina pública, infraestrutura, inovação segurança pública, solidez fiscal, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e potencial de mercado.

Para se ter uma ideia do cenário geral, São Paulo (SP) ficou em segundo lugar no levantamento, sendo seguido por Roraima (RR), na terceira posição. Santa Catarina (SC) e Tocantins (TO) estão no quarto e quinto lugar, respectivamente.

Para elaborar o ranking nacional, a pesquisa acompanhou pontos específicos de cada estado para além do tamanho da economia, avaliando também oportunidades de investimento e as iniciativas das unidades federativas que geram ciclo de competitividade e desenvolvimento econômico.

Nesta edição, outro quesito analisado foi os novos indicadores relacionados ao mercado de crédito, como, por exemplo, o comprometimento de renda, qualidade de crédito para pessoa física, volume de crédito, e inadimplência.

Demonstrando toda a força goiana, o PIB de Goiás tem crescido acima da média nacional, o que pode ser provado pela colocação privilegiada no Ranking de Competitividade dos estados.

De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central (BC), avaliando a variação acumulada no ano de 2023, o crescimento goiano foi de 6,1%, sendo este número o maior dos últimos anos, superando até mesmo a média nacional, que no mesmo período foi de 2,4%.