Placa em supermercado chama atenção e promoção é cancelada

Pequeno deslize na ortografia deixou internautas supresos com a situação: "tá explicado"

Gabriella Licia - 17 de março de 2024

Supermercado teve promoção surpreendente e deixou internautas chocados. (Foto: Reprodução/Captura via Internet)

Um anúncio de supermercado viralizou após um profissional do estabelecimento errar drasticamente na ortografia de uma promoção e deixar os internautas intrigados.

Em uma foto publicado pelo perfil no Facebook, “Saldanha Saldanha”, mostra as exatas palavras que o trabalhador escreveu para mencionar a publicidade em baixo preço de papel higiênico em 2018.

“Papel higiênico Neve, leve 11, pague 12 rol*s de 30 cm [por] 19,86. 50% de desconto na 2° unidade”, dizia o anúncio à época.

O termo, que deveria ser no masculino, foi escrito no feminino, o que deixou os internautas chocados e chegou a ser cancelado devido a ideia de teor pornográfico.

Para piorar, no final do anúncio, ainda houve uma frase que deixou as pessoas ainda mais intrigadas. “Nesta promoção a rol* sai por R$ 4,89 cada”.

Nos comentários, os usuários deixaram algumas ponderações sobre o erro. “Por isso que teve tanta gente querendo estocar na época da pandemia, agora tá explicado”, disseram.