Alessandro Moreira, Jamil Calife e Vivian Naves devem perder o mandato

Pedro Hara - 18 de março de 2024

Alessandro Moreira, Vivian Naves e Jamil Calife podem perder o cargo por fraude do PP na cota de gênero. (Fotos: Hellenn Reis e Sérgio Rocha/Alego. Edição: Portal 6)

Corre em segredo de Justiça no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Goiás a ação para cassação da chapa do Progressistas de deputados estaduais eleitos no pleito de 2022.

Rápidas soube que ação está prestes a ter um desfecho e que, internamente no partido, existe a expectativa realista de que todos os parlamentares da legenda perderão o mandato.

Isso porque a Justiça Eleitoral tem como jurisprudência de que fraude na cota de gênero tem de ser punida com a cassação de toda a chapa.

A medida, extrema, tem como objetivo forçar os partidos a não recorrer a candidaturas laranjas para cumprir e respeitar a lei.

Além de evidências como a baixa quantidade de votos e ausência de ações de propaganda, as respostas de candidatas não foram convincentes para os desembargadores.

Uma das partes interessadas na ação teve a informação, que só será conhecida publicamente no voto da relatoria do processo, de que uma das candidatas nessa condição assumiu que recebeu dinheiro.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem como premissa manter as cassações.

Sendo assim, os deputados Alessandro Moreira, Jamil Calife e Vivian Naves perderiam os mandatos.

Com a retotalização dos votos, partidos como União Brasil, MDB e PT devem ganhar mais uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Kajuru livre de ação por peculato no TRE

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE) e arquivou a ação que investigava o senador Jorge Kajuru (PSB) e o primeiro suplente Milton Mercez (PRD) pelo crime de peculato nas eleições de 2018.

Após a investigação, a conclusão do MPE é que não existe “justa causa ou elementos mínimos” para oferecer a denúncia.

Pré-candidato à vereador, presidente do Procon Goiânia é exonerado por Rogério Cruz

Presidente do Procon Goiânia, Júnior Café (PRTB) foi exonerado da presidência do Procon Goiânia por Rogério Cruz (Republicanos).

Ele é pré-candidato a vereador na capital e pediu a exoneração antes mesmo do prazo limite dado para aqueles que pretendem disputar as eleições deste ano, que se encerram em 06 de abril.

Quem assume no lugar de Júnior Café é Raphael dos Santos, que até então ocupava o posto de chefe de gabinete de Relações Institucionais.

Amilton, Márcio Corrêa e Coronel Adailton posam juntos e levantam debate em Anápolis

A foto compartilhada neste final de semana pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB), onde posa ao lado do colega Coronel Adailton (SD), e o pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa (MDB), acendeu o debate em Anápolis.

Ainda sem manifestar apoio oficial a nenhum pré-candidato, Adailton estava em tratativas para endossar o projeto de Antônio Gomide (PT), mas a situação parece ter dado uma guinada a 180º.

Elder Galdino ganha ação por propaganda antecipada

O TRE-GO rejeitou a ação do MDB de Catalão contra Elder Galdino (Republicanos), pré-candidato à prefeitura do município, por propaganda eleitoral antecipada.

A alegação é de que houve nas redes sociais menções a pretensa candidatura durante a festa de aniversário de Galdino, que contou com a presença dos deputados estaduais Bruno Peixoto (UB) e Gustavo Sebba (PSDB), além da deputada federal Magda Mofatto (PRD).

No entanto, o entendimento foi de que as postagens foram “mera manifestação do exercício da liberdade de expressão”.

Nota 10

Para o serviço de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.

A especialidade recebeu nota 9,51 da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, sendo classificada com o conceito A.

Na última avaliação, realizada há cinco anos, o conceito era B-, quando a avaliação varia entre 7 e 7,9.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Infraestruturas Urbana (Seinfra) de Goiânia, que apesar de anunciar a instalação de milhares de lâmpadas de led na capital, ainda deixa a população no escuro em diversas ruas da cidade, aumentando a sensação de insegurança.