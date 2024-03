Após briga por acerto, patrão atira contra casa de ex-funcionário, em Anápolis

Câmeras registraram o momento exato do ataque. Motorista, de 14 anos, também foi apreendido

Da Redação - 18 de março de 2024

Homem foi preso após atirar contra residência de ex-funcionário. (Foto: Reprodução)

Uma família, residente da Vila Jaiara, em Anápolis, foi surpreendida com cinco tiros no portão, na noite deste domingo (17). Após realizar a prisão dos suspeitos, as autoridades descobriram que a ação teria sido motivada por uma desavença trabalhista.

Câmeras de segurança registraram, por volta das 21h, um VW Space Fox, de cor prata, passando na porta do local onde ocorreram os tiros. Ao verificar as imagens, a polícia percebeu que o motorista trajava uma balaclava preta de caveira, enquanto o passageiro atirava.

Ao ouvirem as vítimas, o dono da casa afirmou que havia tido um desentendimento com o antigo patrão, por uma questão de acerto trabalhista. Ele ainda relatou que uma audiência de conciliação teria sido marcada para o próximo dia 26 de março.

Assim, a guarnição saiu em busca do veículo flagrado no ato, recebendo a notificação de que ele estaria no bairro Jundiaí. Eles foram até o local e o encontraram, colhendo um depoimento do suspeito.

Em um primeiro momento, homem, de 39 anos, negou ter sido o responsável. Mas, ao ver as imagens das câmeras de segurança apresentadas pelos policiais, ele assumiu a autoria dos tiros e entregou a arma utilizada.

Ele foi preso em flagrante, e ainda foram apreendidas a balaclava, a pistola Taurus com dois carregadores, um celular e o veículo. Já o motorista, visto usando a balaclava, era um adolescente de apenas 14 anos, o qual também foi apreendido pelas autoridades.

A prisão só ocorreu no começo da madrugada desta segunda-feira (18), e o caso agora será investigado pela Polícia Civil (PC).