Jovem morre aos 25 anos após levar choque no trabalho e cair de andaime, em Goiânia

Corpo de Bombeiros e SAMU se mobilizaram para prestar o socorro, mas não foi possível salvá-lo

Da Redação - 18 de março de 2024

Jovem teve morte constata após cair de andaime. (Foto: Divulgação)

Um jovem de 25 anos morreu no final da manhã desta segunda-feira (18) após sofrer uma forte descarga elétrica, no setor Parque Santa Rita, em Goiânia.

Policiais militares estiveram no local e apuraram junto às testemunhas que a vítima estava realizando a pintura externa de um galpão quando levou o choque.

Na ocasião, o rapaz, que também estava em cima de um andaime, acabou não suportando a força da descarga e sofreu uma queda.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se mobilizaram para prestar o socorro, mas não foi possível salvá-lo nem mesmo com os procedimentos de reanimação.

Toda a situação causou extremo alvoroço no local, em decorrência de populares que se assustaram com a situação e queriam se aproximar para ver o que estava acontecendo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo e familiares do jovem estiveram na cena do acidente confirmar a identificação da vítima.