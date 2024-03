Motorista de aplicativo fica surpreso ao ver o que o passageiro e a esposa querem fazer

Proposta inusitada deixou condutor irritado com a situação: "cancela"

Gabriella Licia - 18 de março de 2024

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motorista de aplicativo compartilhou uma captura de tela de um passageiro sugerindo uma proposta um tanto inusitada. Os internautas ficaram chocados com a ‘coragem’.

Nas mensagens enviadas pelo cliente, identificado com Edson Rodrigo, é possível perceber o homem propondo uma atividade atípica para o profissional, que respondeu de forma bem dura.

“Quer relaxar?”, iniciou o passageiro, deixando subentendido a vontade de se aproximar intimamente do condutor do veículo. Ele, imediatamente, respondeu: “tá me tirando mano? Cancela. Estou trabalhando”, destacou.

Neste momento, o cliente se justificou dizendo que “estava com a esposa”, para que ele se sentisse mais confortável. No entanto, a história não teve um desfecho. Os internautas caíram na risada com a situação.

“Ele só quer dar uma relaxa, mano”, ironizou um usuário do Facebook. Veja!

