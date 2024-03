Show do Péricles ganha nova data e ingressos já estão a venda em Goiânia

Em 1986, integrou o Exaltsamba, banda de sucesso por 26 anos

Maria Luiza Valeriano - 18 de março de 2024

Show ocorrerá na Arena Multiplace (Foto: Reprodução/ Instagram/ Péricles)

A estrela do pagode, Péricles, se apresentará em Goiânia no dia 12 de abril, quando fãs de sucessos como “Até Que Durou”, “Melhor eu Ir” e “Supera” poderão curtir as faixas ao vivo.

Na Arena Multiplace, o show ainda contará com participação do grupo Sem Migué, que fará a abertura.

Ingressos já estão à venda por meio do site Bilheteria Digital e custam entre R$ 90 (meia fronstage) e R$ 3.500 (lounge mezanino). No espaço garden, cujo ingresso custa R$ 280 a meia, haverá open bar e petiscos.

Péricles

O cantor e compositor iniciou o primeiro contato com a música como criança em festivais nas dioceses de Santo André (SP). Mas, antes mesmo de se tornar conhecido nacionalmente, Péricles trabalhou como sapateiro, cabeleireiro e metalúrgico.

Então, em 1986, integrou o Exaltsamba, banda de sucesso por 26 anos, com 15 CDs, quatro DVDs e mais de 15 milhões de discos vendidos.

Em 2012, Péricles iniciou carreira solo e já lançou outros sete CDs e DVDs.