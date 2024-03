Vilmar Mariano assina ordem de serviço para investir R$ 500 milhões em Aparecida de Goiânia

Segundo prefeito, obras devem começar nesta semana e prioridade é garantir pavimentação de ruas da cidade

Pedro Hara - 18 de março de 2024

Vilmar Mariano durante a assinatura da ordem de serviço para obras em Aparecida. (Foto: Divulgação/Prefeitura Aparecida de Goiânia)

Prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (MDB) assinou, nesta segunda-feira (18), ordens de serviço na casa de R$ 505 milhões para a execução de novas obras na cidade.

Segundo o prefeito, as obras devem começar nesta semana e a prioridade no momento é garantir que todas as ruas habitadas da cidade sejam asfaltadas.

Além da pavimentação, estão previstas intervenções nas áreas de drenagem urbana, bueiros de concreto, pontes para interligação entre pontos da cidade, dentre outros.

Ainda em novembro de 2023, ao ‘6 perguntas para’, ele havia anunciado que as obras na cidade teriam início após o período chuvoso.

A solenidade contou com a presença do deputado federal Rubens Otoni (PT), que endossou o apoio do PT à reeleição do emedebista.

O parlamentar ainda deixou as portas do partido abertas para o prefeito, dizendo que ele “seria muito bem-vindo” caso desejasse.