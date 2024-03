Apaixonado por motos e pela natureza: saiba quem era empresário morto em acidente na BR-060, em Goiânia

Diversos amigos e familiares utilizaram as redes sociais para lamentar a morte de Othon, que também já se aventurou como escritor

Samuel Leão - 19 de março de 2024

Empresário morre em acidente de moto, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ao atingir a traseira de um carro, que estaria desgovernado, um motociclista, que trafegava pela BR-060, no perímetro urbano de Goiânia, acabou falecendo ainda no local. A vítima ia em sentido à Anápolis e acidentou-se por volta das 11h50 desta segunda-feira (18).

Identificado como Othon Viollati Junior, de 58 anos, era um empresário, fundador da Emgema – empresa que trabalha com licenciamento ambiental, outorga e projetos de saneamento básico. Ele deixou três filhos.

Além de empresário, ele também era peregrino, e havia escrito um livro, chamado “As Duas Faces do Caminho”, no qual relata a experiência vivida ao percorrer o caminho de Santiago da Compostela. Nas redes sociais, diversos amigos e parentes expressaram o luto.

“Uma grande perca. Vai com Deus, tio Othon, descanse em paz”, comentou uma sobrinha, seguida por um amigo: “Grande Othon, cara muito gente boa. Meus sentimentos para a família”.

Othon também era apaixonado pela motocicleta, que inclusive dirigia no momento da fatalidade, uma Honda de modelo Goldwing 1800, de cor vermelha.

Durante um trecho do caminho de Santiago, publicado na página “Brasucas no caminho”, ele filma um momento acompanhado por diversas vacas, as quais chama de “companheiras de caminho”. Ele as filma e segue “adelante por el camino”, peregrinando pelas trilhas da Espanha.

O enterro aconteceu na manhã desta terça-feira (19), começando às 06h, no Cemitério Complexo Vale do Cerrado, situado no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.