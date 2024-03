Leandro já dá sinais de abandono a Roberto Naves e flerta com Márcio Corrêa e Amilton Filho

Ex-presidente da Câmara Municipal de Anápolis é pré-candidato a prefeito pelo Progressistas e diz que só não tem conversado com Márcio Cândido

Pedro Hara - 19 de março de 2024

Márcio Corrêa, Lucas Vergilio, Amilton Filho e Leandro Ribeiro durante encontro que aproximou ainda mais o vereador do suplente de deputado federal. (Foto: Divulgação)

Uma simples publicação de uma foto nos stories do Instagram foi o suficiente para causar surpresa e inúmeras especulações no mundo político de Anápolis.

No registro estavam Leandro Ribeiro (PP), ex-presidente da Câmara e pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, ao lado de Márcio Corrêa e Amilton Filho — ambos pré-candidatos do MDB ao Executivo Municipal.

Em 2022, Márcio e Leandro foram adversários disputando o mesmo cargo de deputado federal. Os dois tiveram boas votações na cidade e ficaram como primeiro suplente de seus partidos.

Passados quase dois anos, muitos imaginaram que 2024 repetiria o mesmo palanque do pleito anterior. Contudo como a política é igual nuvem os três políticos se aproximaram, emitindo gesto de guerra ao antigo aliado de Leandro, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos).

O atual chefe do Executivo preteriu o vereador ao vice Márcio Cândido. E o parlamentar, cuja importância no tabuleiro é indiscutível, já não esconde que pode ficar do outro lado no jogo.

À Rápidas, Leandro não quis dizer que apoiará Márcio Corrêa se ele conseguir viabilizar a candidatura.

“Eu estou conversando com todos eles, Márcio Corrêa, Coronel Adailton, Amilton Filho e Major Vitor Hugo. Política é isso, é a arte do diálogo”, devolveu ao ser questionado.

No entanto, uma outra declaração dada à coluna parece ser sintomática. Entre os pretensos postulantes à Prefeitura de Anápolis, o vice Márcio Cândido é o único com quem Leandro não tem dialogado.

“O motivo é que ele não me procurou. Eu tenho conversado com todos aqueles que têm me procurado”, apontou o vereador.

Coronel Adailton garante apoio do Solidariedade para Márcio Corrêa

Após o registro em que aparece ao lado de Márcio Corrêa e Amilton Filho, o deputado estadual Coronel Adailton (SD) confirmou que o Solidariedade estará ao lado do suplente de deputado federal.

Até pouco tempo atrás, a sigla negociava com o PT e via como possibilidade indicar o nome da Capitã Elizete, esposa do parlamentar, para figurar como vice na chapa de Antônio Gomide (PT). O ex-prefeito é líder disparado em todas as pesquisas de opinião pública.

Disputa para Mesa Diretora e ameaças de impeachment contra Rogério Cruz agitam a Câmara de Goiânia

Vaga desde que Clécio Alves (Republicanos) foi eleito deputado estadual em 2022, a cadeira de 1º vice-presidente da Câmara de Goiânia é alvo de disputa intensa. Rápidas apurou que as conversas se intensificaram nos últimos dias e que pelo menos três vereadores despontam como candidatos, sendo Thialu Guiotti (Avante) o favorito entre eles.

Quem também pode protagonizar momentos de destaque na Casa é Sargento Novandir (Avante). Anteriormente na base de Rogério Cruz (Republicanos), ele agora se posiciona como independente. Votou contra o empréstimo de R$ 710 milhões e agora promete protocolar um pedido de impeachment contra o antigo aliado.

Sandro Mabel é o novo comandante do Republicanos em Aparecida de Goiânia

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel assumiu o comando do Republicanos em Aparecida de Goiás.

A vice-presidência será ocupada pelo procurador-geral do Município (PGM), Fábio Camargo.

Triunfo Concebra diz que pagamento no débito foi por iniciativa própria

À Rápidas, a Triunfo Concebra informou que optou, por iniciativa própria, ofertar a opção de pagamento do pedágio com cartão de débito e não por determinação da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT).

Por contrato, a empresa era obrigada a oferecer pagamento em dinheiro, tag de passagem automática e vale pedágio. A nova modalidade foi implantada em 16 de março em todas as praças de pedágio.

Nota 10

Para atleta anapolina Bianca Souza, que sagrou-se campeã mundial de Muay Thai ao vencer o World MuayThai Championship, na Tailândia.

Bianca subiu no lugar mais alto do pódio na categoria entre 56 e 58 kg.

Nota Zero

Para Equatorial, concessionária de energia de Goiás eleita a pior empresa do segmento no Brasil pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Em nota ao Portal 6, a empresa disse que faz investimentos que devem reverter a posição.