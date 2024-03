6 nomes mais registrados no Brasil e o significado de cada um

Dentre os milhares existentes, alguns se destacam pela sua extrema popularidade

Ruan Monyel - 20 de março de 2024

Documento de identidade. (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

No Brasil, a forma como as pessoas chamam os filhos está cada vez mais diversa e cheia de significado, porém, existem os nomes mais registrados no país que são frequentemente vistos por aí.

Dentre os milhares registrados nos últimos anos, segundo o site Surgiu, alguns se destacam pela sua extrema popularidade e escondem simbolismos desconhecidos por muitos.

Na década atual, algumas opções vêm se tornando cada vez mais “cômodas” entres os pais da nova geração. Ficou curioso? Leia até o fim e veja quais são esses nomes.

1. Benjamim

O nome “Benjamim” tem raízes hebraicas, significa “filho da minha mão direita” ou “filho do sul”, se tornando um símbolo de força e proteção, positividade e valor.

Nos últimos anos, o nome Benjamim tem sido amplamente adotado no Brasil, devido a beleza na sonoridade e simbolismo da origem do nome.

2. Enzo

“Enzo” tem suas origens na Itália, sendo derivado do germânico “Heinz” ou “Hesso”, que significa “senhor do lar” ou “governante da casa”, Enzo carrega consigo uma aura de liderança e poder.

Aqui no Brasil, ele ganhou tanta popularidade entre a nova geração, que já se tornou um meme viral nas redes sociais.

3. Gael

O nome “Gael” tem suas raízes na antiga cultura celta, e significa “estrangeiro” ou “homem de valor”, sendo ligado ao espírito aventureiro e à generosidade.

A nomenclatura tem se destacado como uma escolha moderna, apreciada por sua simplicidade na grafia e forte simbolismo.

4. Cecília

“Cecília” tem origem na Roma Antiga e é derivado do latim “Caecilius”, está diretamente ligado à proteção e sabedoria.

Apreciado por sua elegância clássica e sua ligação à inteligência, ele se tornou uma escolha popular para pais que buscam um nome com profundidade histórica e significado.

5. Heloísa

Com origem germânica, Heloísa significa “saudável”, tendo ligação direta à vitalidade e ao amor pela vida.

Heloísa é valorizado por sua elegância, sendo uma escolha popular entre aqueles que buscam um nome feminino clássico e cheio de personalidade.

6. Valentina

Por fim, assim como “Enzo”, o nome Valentina também é alvo de piadas na internet, devido ao grande número de crianças que são chamadas assim.

O nome “Valentina” tem suas raízes na Roma Antiga, derivado do latim “Valentinus”, que por sua vez deriva de “valens”, significando “forte”, “valente” ou “cheio de saúde”, tornando-se uma escolha inspiradora para meninas.

