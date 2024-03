Jovem de Rio Verde que usava internet para ameaçar crianças e incitar estupro é condenado a 10 anos de prisão

Goiano foi denunciado pelo MPGO após cometer os crimes durante lives e vídeos no YouTube

Samuel Leão - 20 de março de 2024

Sede do Ministério Público do Estado de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

Por meio de lives e vídeos, postados no YouTube, um jovem, de 23 anos, incitava a prática de crimes de estupro e de homicídio contra crianças, fazendo também apologias a ataques a escolas e até expondo preconceito contra o sexo, cor e naturalidade das pessoas. Natural de Rio Verde, ele foi condenado a mais de 10 anos de prisão.

Identificado como Bruno Costa Silva Filho, ele foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) pelas práticas de ameaça, preconceito, apologia e incitação ao crime. As investigações descobriram ainda que dois perfis eram utilizados por ele.

Um tinha o nome próprio, enquanto o outro usava um codinome. Dentre os conteúdos denunciados, três vídeos foram considerados de maior relevância para o processo, publicados nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023.

Em um deles, o acusado prometia invadir uma escola e matar todas as crianças, alegando ainda que iria colocar no corpo de cada uma delas o nome de delegados que o teriam perseguido. O jovem já acumulava outros registros criminais.

Foi realizada a busca e apreensão, na casa de Bruno, quando foram apreendidos um aparelho celular, uma webcam, um microfone e um computador. Ao verificar as evidências, contidas nos equipamentos, foram confirmadas as acusações.

Em depoimento, ele ainda afirmou que gravou as ameaças por estar em um momento depressivo, no qual utillizava medicamentos, e disse ainda que teria se arrependido no dia seguinte e decidido excluir o vídeo. O réu já se encontra detido na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde.

A pena imputada deverá ser cumprida em regime fechado, impossibilitando que ele recorra da sentença em liberdade. Todos os equipamentos apreendidos com Bruno foram destruídos.