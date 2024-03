Jovem de 25 anos morre por dengue e Anápolis chega à marca de 12 óbitos pela doença

Município segue liderando mortes pela doença no estado de Goiás

Samuel Leão - 21 de março de 2024

Leitos hospitalares em Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

A dengue segue avançando em Anápolis, chegando ao ponto de serem confirmadas 12 mortes causadas pela doença apenas em 2024. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).

Nesta quinta-feira (21), o boletim emitido pela pasta apontou dois novos óbitos. O primeiro é referente a um idoso de 61 anos, que teria falecido no dia 1º de março, e outro de um jovem de 25 anos, ocorrido no dia 23 de fevereiro. Ambos possuíam comorbidades.

Com essa atualização, Anápolis já conta 9 homens e 3 mulheres nas estatísticas fatais do vírus. A cidade segue liderando a lista de óbitos do estado, com Luziânia figurando na segunda posição, com 8 óbitos.

Dentre os mortos na cidade das antas, 3 não possuem comorbidades. Em Goiás, o número de mortes atualizado chegou à 63, chegando a superar o ano de 2023 inteiro, que teve apenas 54 contabilizadas.

Já Goiânia, figura na 8ª posição do estado, apesar de ser a cidade mais populosa, com apenas 2 óbitos confirmados. Na terceira posição, estão as cidades de Valparaíso de Goiás e Águas Lindas, ambas com 4 mortes cada.

Depois, aparecem Uruaçu, Aurilândia e Cristalina, todas com 3 óbitos contabilizados. Ao todo, 144 municípios estão em situação de emergência para arboviroses, com 207 gabinetes de crises instalados.