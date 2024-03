6 hábitos que os goianos do passado tinham e os jovens de hoje desconhecem

Com o passar dos anos, diversas práticas e costumes foram se transformando ou até mesmo desaparecendo

Davi Galvão - 22 de março de 2024

Diversos hábitos goianos tornaram-se cada vez mais raros com o passar dos anos. (Foto: Reprodução)

Os tempos mudaram, mudam e, com certeza, ainda mudarão no futuro. Ninguém escapa dessa realidade, nem mesmo tradições e costumes que, com o passar dos anos, vão se alterando, adaptando, ou até mesmo desaparecendo.

Bem sabem disso os goianos, especialmente os mais velhos, que se lembram com saudades das práticas e costumes que, quando crianças, costumavam ter, mas, hoje em dia, raramente presenciam a geração mais nova reproduzindo.

Por isso, o Portal 6 resolveu separar alguns desses comportamentos que desapareceram ao longo dos anos, ou, ao menos, tornaram-se bem menos frequentes.

1. Pamonhada

Quem é mais velho com certeza se lembra de ver toda a família se reunindo, na casa de algum avô ou tio e se ajudarem para fazer grandes quantidades de pamonha.

Até mesmo as crianças ajudavam seja descascando o milho ou limpando a bagunça.

A prática, no entanto, não é mais tão comum atualmente.

2. Chapéu de palha

O chapéu de palha era um acessório muito comum entre os goianos, principalmente no campo, usado para se proteger do sol e da chuva.

Hoje em dia, o chapéu de palha é bem menos usado, mas ainda pode ser visto em algumas cidades do interior.

3. Tomar banho de rio

Antigamente, era muito comum os goianos tomarem banhos em rios, inclusive nos que passavam dentro das cidades. Hoje em dia, é algo que quase não se vê mais.

A prática ficou restrita basicamente à zona rural ou em cidades turísticas. No melhor dos casos, as pessoas saem dos grandes centros urbanos em algum final de semana ou feriado par ter a chance de aproveitar esse contato junto à natureza.

4. Passear no Centro da cidade

O centro das cidades costumava ser um lugar de encontro para os goianos. As pessoas passeavam pelas ruas, faziam compras nas lojas, tomavam sorvete nas praças e conversavam com os amigos.

Atualmente, com o crescimento dos polos urbanos, a desconcentração dos comércios e até mesmo a crescente escalada dos casos de violência transformaram essa realidade.

Assim, os centros das cidades já não possuem o mesmo esplendor e procura de antes, com os goianos geralmente optando por passear em parques e realizar compras em estabelecimentos que já estão presentes nos próprios bairros, longe do Centro.

5. Fogueira

Antigamente, era muito comum os goianos montarem uma fogueira no quintal para se aquecer ou para assar comida.

Por conta de diversos fatores, a prática foi sumindo com o tempo, podendo ser visto quase que exclusivamente em épocas festivas ou no interior.

6. Fogão à lenha

Nos velhos tempos, era muito comum as pessoas fazerem comida no fogão à lenha – geralmente em grandes reuniões familiares, na casa de avós e tias – que conferia um sabor especial à comida e também à união familiar.

Hoje em dia, a prática ainda é vista em Goiás, mas – outra vez – bem menos comum do que antigamente.