Anitta anuncia ‘Funk Generation’, álbum que chega em 26 de abril

Anúncio foi feito junto com o lançamento de "Double Team"

Folhapress - 22 de março de 2024

Anitta é um dos nomes da música no Brasil (Foto: Reprodução)

A cantora Anitta lançará o álbum “Funk Generation” no dia 26 de abril. O anúncio foi feito junto com o lançamento de “Double Team”, música de trabalho da artista em parceria com os cantores Bad Gyal e Brray.

O novo álbum vai trazer também uma faixa em parceria com Sam Smith. A colaboração com Chloe Bailey, porém, deve ser lançada em outra ocasião. Isso porque a música depende da resolução de questões burocráticas para ser divulgada.

Nas redes sociais, Anitta disse que o trabalho terá 15 músicas. A maior parte do álbum é formado por canções em espanhol e em inglês. “Joga Pra Lua” é a única faixa em português.

Algumas das músicas já foram lançadas, como “Mil Veces” e “Funk Rave” , produção que fez parte do projeto “Funk Generation: A Favela Love Story”. Lançado no ano passado, o projeto trouxe outras duas canções inéditas –“Casi Casi” e “Used To Be”.

Ancoradas em ritmos brasileiros, as três faixas têm como principal presença o DJ Gabriel do Borel, responsável pelas batidas, além de Anitta. Em cada canção, ele colaborou com outros produtores, como Márcio Arantes e a equipe Brabo.