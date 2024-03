Casal, adolescente e duas crianças da mesma família morrem em gravíssimo acidente na BR-452

Integrantes do outro veículo foram encaminhados para unidades de saúde

Maria Luiza Valeriano - 22 de março de 2024

Acidente ocorreu no início da noite (Foto: Reprodução)

Cinco membros de uma família perderam as vidas em um acidente brutal na noite desta quinta-feira (21), na zona rural de Bom Jesus de Goiás, na região Sul do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram moradoras de uma propriedade rural em Maurilândia, onde haviam feito compras em um supermercado. Então, fizeram o caminho para retornar à casa, pela BR-452.

Porém, por volta das 18h30, no km 88 da rodovia, o Fiat Elba em que estava a família colidiu frontalmente com uma picape Wolkswagen Amarok. O impacto fez com que o carro capotasse enquanto a camioneta saiu da pista.

Todos os membros da família ficaram presos às ferragens do Fiat Elba, entre elas, uma adolescente de 14 anos e duas crianças, de 09 e 11 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve sobreviventes neste carro.

Na Amarok, estavam dois homens, que foram conduzidos a uma unidade hospitalar em Maurilândia. Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), o Corpo de Bombeiros retirou as vítimas fatais das ferragens e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na coordenação do trânsito.