Gigante alimentícia goiana investe em suplementos e compra empresa de Rodrigo Hilbert

Aquisição do empreendimento, voltado para o ramo de saúde e bem-estar, faz parte de projeto de expansão de conglomerado

Thiago Alonso - 22 de março de 2024

Grupo Piracanjuba compra empresa de Rodrigo Hilbert. (Foto: Reprodução/Piracanjuba/Redes Sociais)

Ator, apresentador, cozinheiro, mecânico, atleta e agora parceiro de uma das maiores empresas goianas do país. Não é novidade para ninguém que Rodrigo Hilbert é do tipo ‘multifunções’, e desta vez, ele entrou para o time do Grupo Piracanjuba, após ter o próprio negócio adquirido pela gigante dos laticínios.

Com foco em nutrição e bem-estar, a Emana é focada no ramo da suplementação, e entra para o grupo como uma forma de expandir o leque do empreendimento goiano, que antes era restrito a laticínios.

Assim, produtos do mundo fitness podem entrar no catálogo do conglomerado, com vitaminas, encapsulados, proteínas, shots funcionais, gomas, entre outros.

Vale destacar que, além da marca de leite que dá nome ao empreendimento, o Grupo Piracanjuba ainda reúne a LeitBom, e as licenciadas Almond Breeze, Ninho e Molico (leite longa vida).

Rodrigo Hilbert destacou a junção dos modelos como um “encontro de propósitos”.

“Sempre quis que as pessoas se alimentassem melhor e soubessem o que estão comendo. Então, a Emana nasce quase que de forma natural, a partir dessa influência de vida saudável, que começou com minha família, expandiu para meus amigos e foi crescendo até tomar proporções inimagináveis”, celebrou o ator.

Apesar da aquisição, o empresário ainda permanecerá no negócio fundado por ele. Tanto a Emana, quanto o Grupo Piracanjuba, não divulgaram os valores envolvidos no trâmite.