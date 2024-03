Jovem morre dentro de casa em Goiânia após sofrer crise convulsiva

Mesmo com todos os esforços dos socorristas, vítima acabou falecendo ainda no local

Da Redação - 22 de março de 2024

Jovem acabou falecendo após sofrer crise convulsiva, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, acabou morrendo dentro de casa, em Goiânia, após sofrer uma crise convulsiva no final de tarde desta sexta-feira (22).

O caso aconteceu no Residencial Orlando de Morais, por volta das 18h.

A vítima começou a passar mal e o pai dele, que estava na residência, acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro.

No entanto, mesmo com todos os esforços dos militares, o jovem acabou não resistindo e faleceu ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado posteriormente, realizando a remoção do corpo da vítima.