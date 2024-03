Mãe de Thaís Medeiros emociona internet incentivando filha a voltar a falar

Internautas deixaram mensagem de apoio para a jovem, que ainda se recupera de grave reação alérgica a pimenta: "vai sair dessa"

Thiago Alonso - 22 de março de 2024

Vídeo foi publicado no Instagram. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo emocionante vem chamando a atenção dos usuários do Instagram, ao mostrar o incentivo de Adriana Medeiros, mãe de Thaís Medeiros, para que a jovem volte a falar.

A publicação, feita pela página da Home Care Center (empresa que presta serviço de assistência médica domiciliar), nesta sexta-feira (22), mostra um momento de interação da mulher com a filha, que ainda se recupera de uma grave reação alérgica a pimenta, ocorrida no começo do ano passado.

Nas imagens, a mãe encoraja Thaís a formar palavras. “Fala papai. Fala mamãe”.

Mesmo com um aparelho de traqueostomia ainda em uso, é possível ver o momento em que ela tenta movimentar a boca para emitir sons.

Na legenda da postagem, a Home Care Center celebrou a evolução da jovem. “Com muito amor, dedicação e cuidado, acreditamos que Thaís vai superar esse desafio e conquistar grandes avanços”.

Nos comentários, os usuários da rede social não mediram palavras para expressar admiração pela mãe.

“Sou fã dessa mulher! Que mãe guerreira”, comentou uma seguidora. “O amor que você tem pela sua filha é tão lindo”, elogiou outra pessoa.

Também houve aqueles que utilizaram o espaço para prestar apoio à luta da jovem. “Logo você está boa”, destacou uma usuária, enquanto outra desejou “Thaís vai sair dessa”.