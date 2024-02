Como vive a família de Thais Medeiros 1 ano após forte reação à pimenta: “Minha dificuldade é a falta dela”

Ao Portal 6, mãe da jovem contou detalhes de como tudo aconteceu e da rotina que vive com a filha e netas

Gabriella Pinheiro - 17 de fevereiro de 2024

Adriana Medeiros, mãe de Thais Medeiros. (Foto: Portal 6)

“Minha dificuldade é a falta dela”. Esse é o sentimento de Adriana Medeiros ao viver o dia 17 de fevereiro. A data, que em 2023 passou batido para muitos, marcou o início de uma longa jornada na vida da família dela.

Na ocasião, a filha, Thais Medeiros, durante um almoço na casa do ex-namorado, em Anápolis, sofreu uma grave reação alérgica ao cheirar uma pimenta bode.

Passado exatamente um ano do caso, a vida dos familiares da jovem, especialmente da mãe e do pai, Sérgio Alves, é marcada por sucessivas idas a hospitais, fisioterapias, medicamentos e sondas.

Rotina

A rotina de cuidados tem início por volta das 05h30, que é o momento em que a genitora acorda para administrar os remédios, fazer a limpeza e alimentar a própria filha.

Todo o processo se repete ao longo do dia e, quando a noite chega, a atenção é redobrada, uma vez que é necessário virar a jovem da maca de 02h em 02h, devido às lesões que têm corpo.

“O pior é lidar com ela desse jeito, o tempo todo e eu não poder fazer nada, além de orar e pedir a Deus que ele faça a vontade dele. Se for a vontade de Deus eu não quero ela sofrendo”, disse Adriana, em entrevista ao Portal 6.

O home care – também conhecido como assistência domiciliar – é um serviço de cuidados de saúde prestado por profissionais na residência onde o paciente reside e, atualmente, uma das várias lutas que a família trava para uma melhoria na vida da jovem.

A atividade, que pode ser ofertada de maneira gratuita, chegou a ser concedida pela Justiça de Goiás, mas, até o momento, explica Adriana, o Poder Público não cumpriu a decisão.

“A Thais é dependente para tudo. Então, seria muito importante. E eu vou para luta porque é o direito dela. O que eu puder fazer pela minha filha, eu vou correr atrás”, explicou.

Relação com as filhas

Dentro de casa, as filhas da jovem, Valentina, de 08 anos, e Antonella, de 06 anos, acompanham os cuidados e servem como ponto de apoio e alívio em meio a preocupações e incertezas.

Segundo Adriana, desde o incidente, as netas tentam auxiliar nos cuidados e fazer companhia à mãe ao longo do dia e nas horas de sono. No quarto onde Thais dorme, por exemplo, ao lado da cama dela, está a da caçula, que é descrita pela avó como o ‘grude’ da mãe.

Mesmo com a presença da jovem, a situação ainda não é bem compreendida pelas crianças que, constantemente, dizem sentir falta dos bolos, doces e das tranças que a mãe sempre fazia.

“Elas sentem aquele carinho, mas elas não sabem o quão grave é a situação. A gente não sabe o que pode acontecer. Elas sentem falta da voz da mãe, do bolo que ela fazia, dos doces que ela fazia, das tranças, elas falam sempre”, revela.

Redes sociais

Para tentar arrecadar dinheiro e, consequentemente, ajudar nas despesas envolvendo o tratamento, a família utiliza as redes sociais, principalmente o Instagram, para conseguir doações e mostrar o desenvolvimento da jovem.

Mas, o que é por vezes um ponto de apoio e de demonstração de afeto, é também um espaço de resistência e de comentários ofensivos. Dia após dia, Adriana narra receber mensagens maldosas direcionadas à filha.

“Algumas pessoas acham que nunca vão passar por isso. Eu também não achava que eu iria passar por isso, mas nem eu e nem a Thais, jamais teríamos coragem de fazer qualquer tipo de comentário que desagradasse a alguém. Eu não sei se essas pessoas que fazem isso teriam o mesmo amor que eu tenho com a minha filha. Se elas fariam isso, se elas gostariam de estar no meu lugar”, reflete.

Apesar das incertezas, dos comentários e da luta, Adriana afirma que a plataforma serve como uma rede de apoio e que continuará “lutando pelos direitos da filha e da saúde dela”.

“Eu tenho que cuidar dela. Não me importa o que eu tenho que fazer para cuidar dela, eu quero fazer tudo por ela”, diz.

Os interessados em ajudar podem fazer uma doação por meio do site VOAA. O link para doação está disponível na biografia do Instagram da jovem, @thaismedeiiros_.