Roberto Naves é derrotado na Justiça ao tentar censurar Portal 6

Ação pedia remoção de matérias veiculadas no site nos últimos meses

Pedro Hara - 22 de março de 2024

Prefeito Roberto Naves durante prestação de contas na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) foi derrotado na Justiça Eleitoral ao tentar censurar reportagens veiculadas pelo Portal 6.

Ao buscar a Justiça Eleitoral, a banca de advogados a serviço do chefe do Executivo Municipal classificou as publicações como “ofensivas, inverídicas e difamatórias”. Com a mesma lógica, sustentaram que o site estaria maculando a imagem de Roberto e o “espólio político de peso” dele na cidade.

Além do pagamento de multa em caso de descumprimento, o prefeito queria a exclusão dos textos tanto no site quanto nas redes sociais.

Na decisão, o juiz eleitoral Gleuton Brito Freire, negou o pedido de Roberto apontando que as reportagens mencionadas na petição apenas repercutiram atos políticos e de gestão praticados pelo prefeito.

Conforme o magistrado, a representação também não reúne elementos mínimos suficientes para a configuração da prática de disseminação de notícias falsas.

Ao terminar o texto da decisão, Gleuton Brito Freire lembrou que quem exerce cargo público não está imune a críticas.

Após cancelamento, prestação de contas de Rogério Cruz não tem data para acontecer

Prevista para ser realizada nesta sexta-feira (22), a prestação de contas do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) referente ao último quadrimestre de 2023, foi adiada pela Prefeitura de Goiânia.

Em nota, a assessoria informou que o motivo do adiamento foi uma “necessidade médica” do secretário de Finanças, Vinicius Henrique Alves.

Uma nova data será agendada pela Comissão Mista da Câmara.

Jakson Charles fará alerta para vereadores faltosos

Rápidas conversou com Jakson Charles (PSB), vice-presidente da Câmara de Anápolis e que vem conduzindo os trabalhos na ausência de Domingos Paula (PDT).

À coluna, ele disse que não deve tomar nenhuma medida mais enérgica contra os parlamentares que por vezes estão na Casa, mas que não comparecem às sessões, provocando a falta de quórum em alguns momentos.

“A princípio, vamos alertar para o cumprimento do regimento”, disse à Rápidas.

Ex-deputado estadual é absolvido pelo TRE-GO

Ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e atual secretário municipal de Habitação do município, Marlúcio Pereira (PSB) foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) da acusação de dupla filiação partidária.

Na ocasião, o ex-deputado estadual filiou-se simultaneamente ao PSB e ao Patriota (atual PRD). O órgão arquivou o inquérito que havia sido solicitado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Rebeca Romero é a entrevistada do ‘6 perguntas para’

Suplente de deputado federal e nome ventilado para disputar as eleições majoritárias deste ano, Rebeca Romero (sem partido) é a entrevistada desta semana do ‘6 perguntas para’.

As respostas serão conhecidas no domingo (24) no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para Rafa Delgado, atriz principal do primeiro filme produzido em Goiás protagonizado por uma artista com T21 (Síndrome de Down).

Aos 26 anos, ela estrela o curta-metragem “Ninguém disse que seria fácil”, mas antes de trabalhar na obra, já atuou em comerciais de grandes marcas, novelas, filmes e em séries da HBO.

Nota Zero

Para os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia que não compareceram a sessão desta quarta-feira (20), forçando o término da mesma três minutos após ser iniciada.

A situação não passou batida e virou tema nas discussões da classe política da capital.