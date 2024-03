Últimos dias para se inscrever em concurso com salários de R$ 4,3 mil em Goiás

Vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, e os selecionados vão trabalhar 40h semanais

Thiago Alonso - 22 de março de 2024

Prova de concurso público sendo aplicada. (Foto: Reprodução)

O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Bonfinópolis, cidade a 35 km de Goiânia, está chegando ao fim. As inscrições para as 115 vagas vão até a próxima segunda-feira (25).

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com carga horária de 40h e salários que chegam a R$ 4,3 mil.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, sendo necessário o pagamento de uma taxa, que pode variar de R$ 65 a R$ 150, dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que devem ser realizadas no dia 14 de abril.

Provas práticas e provas de títulos também fazem parte da seleção para alguns cargos.

Confira todos os cargos oferecidos:

Agente Comunitário de Saúde (01)

Agente de Combate às Endemias (01)

Agente Educacional (05)

Analista Administrativo (01)

Assistente Administrativo III (13)

Assistente de Patrimônio (01)

Assistente Social (03)

Auxiliar de Serviços Gerais (17)

Educador Físico (05)

Eletricista de Iluminação Pública (10)

Eletricista Predial (01)

Enfermeiro (05)

Facilitador de Oficina de Artesanato (02)

Farmacêutico (05)

Fiscal de Obras e Posturas (01)

Fiscal de Tributos (01)

Fisioterapeuta (02)

Monitor do Transporte Escolar (05)

Motorista (07)

Nutricionista (01)

Operador de Máquinas Pesadas (02)

Orientador Social (03)

Pedreiro (03)

Professor II (10)

Professor II – Libras (01)

Psicólogo (02)

Técnico Ambiental (01)

Técnico de Enfermagem (06)

Técnico de Controle Interno (01)

Técnico em Saúde Bucal (01)

Técnico em Radiologia (03)

Zelador de Cemitério (02)

Auxiliar Legislativo (01)

Auxiliar de Higiene e Alimentação (01)

Para mais informações, leia o edital na íntegra.